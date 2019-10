In het onderzoek naar de koelcontainer die woensdag werd aangetroffen in Grays, in het Britse graafschap Essex, met 39 lijken aan boord, zijn twee nieuwe arrestaties verricht. De man en de vrouw werden opgepakt in Warrington, in het graafschap Cheshire. Dat heeft de politie van Essex laten weten. De twee worden verdacht van doodslag en samenspannen met mensensmokkelaars. Ze zijn beide 38 jaar.

Speurders ondervragen nog altijd de 25-jarige chauffeur van de trekker die de koelcontainer oppikte in de haven van Purfleet. De man uit Noord-Ierland wordt verdacht van moord en blijft in de cel.

Volgens de speurders zijn de 39 slachtoffers Chinezen, 31 mannen en 8 vrouwen, maar de Chinese ambassade in Groot-Brittannië liet vandaag weten dat niet te kunnen bevestigen.

bron: Belga