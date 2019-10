Twee doden bij nieuwe betogingen in Bagdad

Twee betogers zijn vandaag omgekomen bij nieuwe betogingen in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Duizenden verzamelden zich aan de ingang van de groene zone om opnieuw protest te voeren tegen de regering. De Iraakse anti-oproerpolitie zette traangas in om de betogers uiteen en weg te drijven van de groene zone, waar de Iraakse overheidsgebouwen en de Amerikaanse ambassade zich bevinden. Veiligheidsdiensten losten ook enkele geweerschoten in de lucht.

Volgens de eerste berichten werden de overleden betogers in het gezicht geraakt door een traangasgranaat. Meer dan 90 betogers en leden van de ordediensten zouden gewond geraakt zijn.

Premier Adel Abdel-Mahdi beloofde gisteren maatregelen te treffen, maar dat kon de betogers niet overtuigen. Vandaag hebben zij opgeroepen tot “de val van het regime van dieven” in het rijke olieland dat gebukt gaat onder corruptie en een chronisch elektriciteits- en drinkwatertekort. Ook willen ze een nieuwe grondwet en een totale hervorming van de politieke klasse.

Na de nieuwe betogingen heeft de VN-missie in Irak de regering opgeroepen “lessen te trekken” uit de gebeurtenissen van begin oktober, en “concrete maatregelen te treffen om geweld te voorkomen”. Net zoals begin oktober werd er in zuidelijke, sjiitische en tribale provincies opgeroepen tot protest. Toen kwamen in totaal 157 mensen om het leven bij betogingen die een week lang aanhielden.

Grootayatollah Ali Sistani, de hoogste geestelijke leider van de sjiieten in Irak, heeft de betogers en de ordetroepen intussen opgeroepen tot “terughoudendheid” om “chaos” te vermijden.

