In een militaire basis in Zuid-Siberië heeft een Russische soldaat acht collega’s doodgeschoten. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie vrijdag aan het persbureau Interfax laten weten. Er zijn ook zeker twee gewonden. De schutter is opgepakt. De schietpartij deed zich voor in de regio Transbaikalië. De jongeman zou persoonlijke problemen gehad hebben en een zenuwinzinking gehad hebben, alvorens hij op zijn collega’s begon te schieten, luidt het.

Bron: Belga