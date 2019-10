Premies voor elektrische wagens stopgezet

Vlaanderen geeft vanaf 1 januari geen premies meer voor elektrische wagens. Dat heeft de regering vandaag beslist. De premies schoten hun doel voorbij, is te horen bij het kabinet van minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). Wie ten laatste op 31 december een elektrische wagen koopt, kan nog genieten van de premie van maximaal 4.000 euro. Elektrische auto’s worden echter slechts in een minderheid van de gevallen door particulieren aangekocht. Voor de zowat 3.600 verkochte elektrische wagens in 2018 werden daarom slechts een vierhonderdtal premies aangevraagd. De maatregel heeft de verwachtingen dus niet ingelost, is vandaag te horen.

bron: Belga