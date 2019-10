“Nood aan federale regering nogmaals aangetoond”

De in de soep gedraaide stemming over de voorlopige twaalfden toont vooral aan dat er dringend nood is aan een nieuwe federale regering. Dat zegt Groen, dat het PVDA-amendement gisteravond mee goedkeurde. De plenaire Kamer keurde gisteren onverwachts een amendement van PVDA op de voorlopige twaalfden voor de maanden november en december goed. Dat gebeurde met steun van de andere linkse fracties, en het Vlaams Belang.

CD&V, Open Vld en N-VA reageren verontwaardigd: omdat er pas vijf dagen na de goedkeuring van een amendement in plenaire opnieuw over de volledige tekst gestemd kan worden, moet het parlement in de herfstvakantie samenkomen om een shutdown in november te vermijden. Bovendien houdt het amendement voor volgend jaar een bijkomende uitgave van 400 miljoen euro in de zorg in.

“De moeilijkheden om een voorlopige begroting gestemd te krijgen maken heel duidelijk dat de situatie van lopende zaken echt niet houdbaar is”, reageren de fractieleiders van Groen-Ecolo, Kristof Calvo en Georges Gilkinet. “Het moet zo snel mogelijk duidelijk worden of de paars-gele formule met N-VA en PS levensvatbaar is of niet. Deze formule wordt nu al weken afgetast, het moet vooruitgaan.”

De groene fractie keurde het PVDA-amendement gisteravond mee goed, maar zal volgende week ook de volledige noodbegroting steunen, klinkt het. “Omdat we verantwoordelijke politici zijn, ook al zijn we geen fan van de initiële begroting waarop de voorlopige twaalfden gebaseerd zijn.”

bron: Belga