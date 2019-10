Het Pentagon heeft donderdag aangekondigd dat het de militaire inzet in het oosten van Syrië verhoogt om de olievelden daar te beschermen tegen de jihadisten van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). “De Verenigde Staten zijn vastbesloten om hun posities, in samenwerking met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), te versterken, verklaarde een militaire verantwoordelijke die anoniem wil blijven. Over de omvang van die operatie is verder niets bekend.

Bron: Belga