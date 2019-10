Fedasil heeft plannen voor asielcentrum in Bilzen

Fedasil heeft plannen om een nieuw asielcentrum in Grote-Spouwen (Bilzen) te openen. Het zou gaan om een tijdelijke opvangplaats in het oude woon-zorgcentrum Ark van Noé, aan de Rode Kruislaan, schrijft Het Belang van Limburg vandaag. Fedasil kampt al sinds de zomer met capaciteitsproblemen waardoor bevoegd minister Maggie De Block (Open Vld) constant op zoek moet naar extra bedden. Tijdens die zoektocht is het oog van Fedasil nu op de oude gebouwen van woon-zorgcentrum Ark van Noé in Grote-Spouwen gevallen. Vorige maand verhuisden alle bewoners immers naar een nieuwbouw.

De asielzoekers zouden tijdelijk kunnen worden ondergebracht in het oude pand, dat 57 bedden telt. Maandag staat er overleg gepland tussen het kabinet van de minister en het gemeentebestuur van Bilzen. Daar zal worden besproken of het oude pand dienst kan doen als asielcentrum en aan hoeveel asielzoekers het gebouw eventueel plaats kan bieden. De opvang zou worden beheerd door het Rode Kruis.

bron: Belga