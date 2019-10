Europa League – Standard grijpt kansen niet en verlies in Frankfurt

Standard Luik heeft donderdagavond op de derde speeldag in groep F van de Europa League zijn tweede opeenvolgende nederlaag geleden. De Rouches gingen met 2-1 onderuit op het veld van een matig Eintracht Frankfurt. David Abraham (29.) en Martin Hinteregger (73.) bezorgden de Duitsers op stilstaande fases de dubbele voorsprong. Selim Amallah (83.) maakte het nog spannend in de slotfase. De supporters in de Commerz-Arena zorgden voor een aangenaam sfeertje, al sloeg de vonk niet meteen over op de actoren tussen de lijnen. Standard werd op de eigen helft gedrukt, maar kwam amper in de problemen in een rommelige eerste helft. Na 20 minuten konden de Rouches voor het eerst dreigen. Na een vlotte aanval kwam het leer bij Amallah, die vanop de rand van de zestien uithaalde. Een speler van Frankfurt stond in de weg. In de herneming konden Fai en Carcela niet afdrukken. Het doelpunt viel wel aan de overzijde. Na ongelukkig handspel van Carcela kreeg de thuisploeg een vrije trap op een interessante plek. Oude bekende Kamada (ex-Sint-Truiden) zette scherp voor, David Abraham (29.) tikte van dichtbij de 1-0 binnen. Op slag van rust was Amallah nog dichtbij de gelijkmaker, maar oog in oog met doelman Ronnow besloot de Marokkaan onbesuisd over.

Na de pauze nam Frankfurt opnieuw de match in handen. De Luikse goalie Milenkovic-Savic moest bij een geniale volley van Paciencia alle zeilen bijzetten om de 2-0 over te tikken. Aan de overzijde kwam Carcela te laat om een prima voorzet van Boljevic in doel te lopen. Net voorbij het uur liet Standard de gelijkmaker opnieuw liggen. Fai legde het leer heerlijk achter de Frankfurter verdediging in de loop van Cop, maar de afwerking van de Kroatische spits liet te wensen over. Het zou de Rouches zuur opbreken, want vijf minutenn later deed Frankfurt de boeken toe. Op een hoekschop kopte Martin Hinteregger (73.) de 2-0 binnen. Met een fantastische redding op de kopbal van Paciencia hield Milenkovic-Savic de Luikse hoop levend. Die hoop brandde plots vurig wanneer een knappe rush van Cimirot naar de linkerflank ging. Boljevic trok goed terug op Selim Amallah (83.), die de 2-1 netjes in het hoekje legde. Standard zette alles op alles en kwam nog dichtbij de gelijkmaker. Lestienne draaide slim weg van zijn belager, maar kraakte zijn schot.

In de andere wedstrijd in poule F vermeed Arsenal op de valreep puntenverlies tegen het Portugese Vitoria Guimaraes. De Gunners stonden lang 1-2 in het krijt, maar invaller Pepe (80. en 90.+2) draaide de scheve situatie om. Het werd 3-2 in Londen. Arsenal voert met 9 op 9 de stand aan. Daarna volgen Frankfurt (6), Standard (3) en het puntenloze Guimaraes.

Bron: Belga