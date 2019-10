Euromillions Basket League – Oostende begaat eerste misstap in Limburg

Landskampioen Oostende heeft vrijdagavond de terugronde in groep B ingezet met een eerste nederlaag in de Belgische basketbalcompetitie. Limburg United legde de kustploeg dankzij een subliem vierde kwart met 78-75 over de knie in Hasselt. Oostende had een kleine kloof geslagen vlak voor de rust, maar in de tweede helft lag de topper in groep B nog helemaal open. In het derde kwart (16-24) schakelde de landskampioen een versnelling hoger. De match op het Limburgs parket leek in een beslissende plooi gelegd te zijn, maar toch maakte de thuisploeg de opgelopen schade nog goed in een fenomenaal slotkwart (25-11). De landskampioen stortte daarin ongezien in elkaar en leed te veel balverliezen. Limburg United boekte zo zijn vierde overwinning op rij, Oostende verliest voor het eerst.

Bij Limburg United was Wilson-Frame met 23 punten en 4 steals de uitblinker. Ook Kuta (12 ptn en 7 rebounds) deed een flinke duit in het zakje. Voor Oostende kwamen vier spelers boven de tien punten uit: Mcintosh (22, 10 rbds), Thompson (16, 15 rbds), Angola-Rodas (13) en Djordjevic (10, 6 assists).

Oostende en Limburg United delen met 9 punten de leiding in groep B, voor Mechelen (6), Brussels (5) en Luik (4). Zaterdag ontvangt Mechelen de hoofdstedelingen.

bron: Belga