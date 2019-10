Elisabeth achttien – Prinses Elisabeth viert vrijdag haar achttiende verjaardag

Prinses Elisabeth viert vrijdag haar achttiende verjaardag. De troonopvolgster zal daarbij de schijnwerpers niet schuwen. De VRT, VTM en de website van Het Laatste Nieuws zullen de festiviteiten vrijdagvoormiddag in het koninklijk paleis in Brussel rechtstreeks uitzenden. Ook de RTBF heeft een speciale uitzending. De leden van de koninklijke familie, politici van diverse overtuigingen, maar ook tachtig jongeren die geboren zijn in 2001 zullen het feest bijwonen. Op het programma staan optredens van Blanche, die ons land vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival in 2017, en van finalisten van de Koningin Elisabethwedstrijd.

De toekomstige koningin der Belgen kreeg al een speciaal cadeau voor haar achttiende verjaardag: een officiële postzegel, die gemaakt werd op basis van een foto die haar vader, koning Filip, gemaakt heeft. Een paar dagen voor haar verjaardag op 25 oktober deelde het koninklijke paleis ook een reeks nieuwe foto’s van de prinses in het kasteel van Laken. Er is de prinses op te zien in een elegant lang blauw kleed, terwijl ze de trappen afdaalt, maar ook in meer ontspannen kledij, een album met oude familiefoto’s in de hand. Een derde foto toont de prinses samen met haar vader.

In juni nam prinses Elisabeth in Kenia deel aan haar eerste officiële missie in het buitenland, samen met haar moeder, koningin Mathilde. De twee bezochten met Unicef het op een na grootste vluchtelingenkamp in het noordwesten van het land, net als een sloppenwijk niet ver van hoofdstad Nairobi. Daarna ontmoetten ze een Masai-gemeenschap.

De jonge Hertogin van Brabant sprak toen voor het eerst met journalisten. Ze zei dat ze “diep onder de indruk” was van de omstandigheden waarin de kinderen in het kamp van Kakuma opgroeiden. “Ze zijn nog zo klein en fragiel, maar hadden toch al zoveel trauma’s meegemaakt in hun leven. Verder was ik ook heel geraakt door de meisjes van mijn leeftijd die ik heb ontmoet, omdat ze zo’n moeilijk leven hebben gehad en zulke moeilijke situaties hebben beleefd. Maar toch tonen ze nog steeds zoveel moed en doorzettingsvermogen”, zei ze.

Naast de festiviteiten op het paleis vrijdag zal de prinses haar achttiende verjaardag ook in intieme kring vieren, met vrienden.

