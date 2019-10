“Echte shutdown door partijen die weigeren te onderhandelen over nieuwe regering”

PVDA-kopman Peter Mertens pikt de kritiek van CD&V, Open Vld, N-VA en MR op de uit de hand gelopen stemming over de noodbegroting van gisteravond niet. “De echte shutdown gebeurt door de traditionele partijen die nu al meer dan 150 dagen weigeren om zelfs maar ernstig te onderhandelen over een nieuwe regering”, schrijft hij in een Facebookpost. De plenaire Kamer moest gisteren de voorlopige twaalfden voor de maanden november en december goedkeuren, een gevolg van de val van de regering eind vorig jaar waardoor het land nu elke maand maximum een twaalfde van de laatst goedgekeurde begroting mag spenderen. Maar wat normaal gezien een routinestemming had moeten worden, draaide in de soep. De extreemlinkse PVDA kreeg er met de steun van de linkse fractie en het extreemrechtse Vlaams Belang onverwachts een amendement door, waardoor de stemming moest worden uitgesteld tot volgende week en er meteen ook een extra uitgave van 400 miljoen euro in de zorg is goedgekeurd.

“Onverantwoord”, vinden CD&V en Open Vld, en ook MR en N-VA vragen zich af waar dat geld dan vandaan moet komen. Als de voorlopige twaalfden volgende week niet worden goedgekeurd, dreigt begin november bovendien een shutdown. Zonder goedgekeurde begroting mag de overheid geen betalingen doen of belastingen innen.

“Wat een onzin zeg”, reageert PVDA-voorzitter Peter Mertens op zijn Facebookpagina. “Volgende week ligt de voorlopige begroting ter stemming en zal die normaal ook worden goedgekeurd. De échte shutdwon gebeurt door de traditionele partijen, die nu al meer dan 150 dagen weigeren om zelfs maar ernstig te onderhandelen over een nieuwe regering. Dat is de schande.”

Bovendien was de steun van Vlaams Belang volgens PVDA niet eens nodig om het amendement goed te keuren. “Als zij zich hadden onthouden, was ons amendement ook gepasseerd. Wij maken geen stemafspraken met het VB, en dat zullen we ook nooit doen. Maar het is niet omdat het Vlaams Belang koortsachtig probeert om zich een sociaal imago aan te meten, dat wij als PVDA geen concrete positieve amendementen meer zullen indienen.”

bron: Belga