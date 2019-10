Dirk Van Tichelt kampt om brons

Dirk Van Tichelt (IJF-62) kampt deze namiddag om brons op het Grand Slam van Abu Dhabi. In de klasse tot 73 kilogram geeft hij de Oezbeek Khikmatillokh Turaev (IJF-14) partij. Het is de eerste keer na een knieoperatie en een lange revalidatie dat Van Tichelt nog eens om een podiumplaats strijdt. Daarvoor versloeg hij eerst de Pool Michal Bartusik (IJF-102) met ippon en vervolgens met dezelfde score de Est Oscar Pertelson (IJF-65) en de Kosovaar Akil Gjakova (IJF-7). In de kwartfinale was hij niet opgewassen tegen de Turk Bilal Ciloglu (IJF-17), die anderhalve minuut voor tijd een tweede waza-ari kon scoren. De herkansing tegen de Hongaar Frigyes Szabo (IJF-44) duurde tot 1:23 in de extra tijd, toen Szabo een derde strafpunt opliep wegens passief kampen.

Sami Chouchi (-81 kg) en Roxane Taeymans (-70 kg) verloren eerder op de dag allebei hun eerste kamp. Chouchi (IJF-21) ging met ippon onderuit tegen de Oezbeek Rasulov Kamoliddin (IJF-51), Taeymans (IJF-32) eveneens met ippon tegen de Nederlandse Kim Polling (IJF-20).

