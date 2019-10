Crash van Boeing van Lion Air had met ontwerpfouten te maken volgens Indonesië

Gebreken in het ontwerp van het besturingssysteem van de Boeing 737 Max hebben een sleutelrol gespeeld in de crash van het vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Lion Air voor de kust van Indonesië, zo hebben onderzoekers vandaag gezegd. Bij het ongeval vielen op 28 oktober 2018 189 doden. “Het ontwerp en de veiligheidskeuring van het MCAS-systeem”, een automatisch systeem dat moest verhinderen dat het toestel een duikvlucht zou maken, “waren ongeschikt”, verklaarde het nationaal comité dat met de transportveiligheid belast is, in een rapport dat vandaag in Jakarta werd bekendgemaakt.

Bron: Belga