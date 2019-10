Belgen in het buitenland – Leicester City boekte grootste PL-uitzege ooit tegen Southampton: 0-9

Leicester City heeft vrijdagavond op bezoek bij Southampton voor de grootste uitzege ooit gezorgd in de Premier League. Op de tiende speeldag vernederden ‘The Foxes’ de thuisploeg met 0-9. Rode Duivel Youri Tielemans pikte zijn doelpuntje mee in de historische monsterzege in het St. Mary’s Stadium. Leicester klimt naar de tweede plek in de stand. Nadat Chilwell in twee tijden de 0-1 op het scorebord had geprikt, moest Southampton met tien man voort. Na een schandalige tackle op de kuit van Perez kreeg Bertrand rood. Leicester City buitte het nummerieke voordeel uit en speelde de thuisploeg van de mat. Tielemans (17.) verdubbelde met een lage schuiver de voorsprong en bood uitblinker Perez (19.) na een slim een-tweetje de 0-3 aan. Diezelfde Perez (39. en 57.) zou net als Vardy (45., 58. en 90.+4) een hattrick maken. Tussendoor scoorde ook Maddison (85.). De monsterzege gaat in de geschiedenisboeken van de Premier League, want het is meteen de grootste uitzege ooit. Die stond tot nu op naam van Manchester United, dat op 6 februari 1999 Nottingham Forest versloeg met 1-8. Het is ook een evenaring van de grootste overwinning ooit. Een record dat Leicester deelt met Manchester United. ‘The Red Devils’ smeerden Ipswich Town op 4 maart 1995 een droge 9-0 aan.

Sebastiaan Bornauw en FC Keulen verloren de kelderkraker in de Bundesliga op het veld van Mainz met 3-1. De bezoekers klommen op het kwartier op voorsprong, maar onder impuls van oude bekende Boëtius (doelpunt en assist) keerde Mainz het tij. Bornauw speelde heel de match bij Keulen, dat nog steeds geen beroep kan doen op de recupererende Birger Verstraete. In de stand blijft Keulen zestiende (op achttien), Mainz rukt op naar de dertiende plek.

In de Nederlandse Eredivisie ging Michaël Heylen met FC Emmen onderuit bij FC Twente, dat zo zijn vijfde nederlaag op rij voorkwam. Het werd 4-1 in Enschede. Heylen maakte de match vol als centrale verdediger. Twente klimt naar de achtste plaats in de stand, Emmen is veertiende.

Rizespor heeft vrijdag de negende speeldag in de Turkse Süper Lig ingezet met een 2-0 overwinning tegen Ankaragücü. De ploeg van Nill De Pauw, die de slotminuten volmaakte, maakt zo een einde aan een reeks van vier nederlagen op rij. Het is ook de eerste overwinning in zeven competitiematchen voor Rizespor, dat uit de gevarenzone oprukt naar de tiende plaats.

bron: Belga