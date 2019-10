27/10

BIG BANG is een avontuurlijk muziekfestival voor een jong publiek, deze zondag in desingel. Kinderen produceren klank en licht door op een trampoline te springen en leven zich uit in de muziekspeeltuin vol trommels en gongs. Pik zeker ook een van de voorstellingen mee: een installatie van haardrogers, mondharmonica’s en naaimachines zorgt voor een spetterende raveparty, een reeks animatiefilmpjes wordt live van muziek voorzien en jonge pop-upmuzikanten lopen vrolijk door de wandelgangen. Op zondag 3 november kan je nog naar BIG BANG in Brussel, en op 10 en 11 november duikt het festival op in Gent.

bigbangfestival.eu