Sociale media zorgen voor slaapstoornissen bij tieners

De puberteit is niet bepaald de makkelijkste periode van je leven. Hormonen gieren door je lijf, je wil graag bij de groep horen en de sociale druk is groot. Bovendien spelen ook sociale media een steeds groter wordende rol in het leven van tieners. Volgens een Brits onderzoek beïnvloeden apps als Facebook en Instagram hun slaap en daarmee ook hun mentale gezondheid.

Tieners ervaren sowieso al slaapstoornissen door hun biologische klok die verschuift. Ze vallen later in slaap en worden later wakker. En hoewel daar voor een deel niets aan te doen is, kan het overmatig gebruik van sociale media wel een negatieve impact hebben op het slaapritme.

Vooral meisjes

Het waren onderzoekers van de University of Glasgow die het verband tussen sociale media en het slaapritme van adolescenten onder de loep namen. De studie verzamelde de gegevens van 12.000 tieners om tot een waarheidsgetrouwe conclusie te kunnen komen. Uit de analyse bleek dat 65,3% van de jongeren tussen de 0 en 3 uur per dag op sociale media te vinden is. Zij werden beschouwd als matige gebruikers. 34,7%, waarvan twee derde meisjes waren, spendeerde meer dan 3 of zelfs meer dan 5 uur per dag aan Facebook, WhatsApp en andere sociale mediakanalen. Zij werden bestempeld als zware gebruikers.

FOMO

En die laatste groep had duidelijk meer slaapstoornissen dan tieners die minder tijd doorbrachten op sociale media. Zij die meer dan 5 uur per dag op sociale media te vinden zijn, lopen maar liefst 70% meer kans dan gematigde gebruikers om op schooldagen na 23 uur en op andere dagen na middernacht naar bed te gaan. Dat heeft verschillende oorzaken. Enerzijds speelt blauw licht een rol. Dat licht, uitgestraald door het beeldscherm van onder andere smartphones en laptops, brengt je bioritme in de war waardoor het moeilijker is om in slaap te vallen. Anderzijds ervaren zware sociale mediagebruikers een vorm van FOMO. Ze zijn bang dat ze iets missen als ze minder tijd achter hun scherm doorbrengen en willen liefst heel de nacht weten wat hun vrienden doen en wat er in de wereld gebeurt.

Mentale gezondheid

Het lijkt dus een goed idee om tieners te verplichten om minder tijd door te brengen op sociale media, maar dat is een moeilijke kwestie. In deze digitale samenleving is het namelijk een belangrijke vorm van communicatie, essentieel voor de ontwikkeling van pubers. Dat sociaal contact verbieden is dan ook geen goed idee. Maar toch is het aan te raden om op zoek te gaan naar een alternatief en minder tijd achter een scherm te spenderen. Jongeren die consequent te weinig slapen, lopen immers meer risico op mentale klachten. De onderzoekers van de University of Glasgow raden dokters daarom aan om bij mentale gezondheidsproblemen steeds te informeren naar het slaapritme van de patiënt. Sowieso is het een goed idee om je smartphone en laptop een uur voor je wil gaan slapen aan de kant te leggen om een goede nachtrust te garanderen.