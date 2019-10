Pendelaar Sander verklapt: “Houd je van dansen, dan mag je Cabaret Mademoiselle en de Bonnefooi in Brussel zeker niet overslaan”

Elke week deelt een pendelaar de leukste lifestyletips met jou. Vandaag is het de beurt aan danser en leerling-kleermaker Sander Costermans (23) uit Etterbeek.

Wat is je lievelingskledingstuk?

Ik heb nogal een specifieke smaak en kleding vinden is daarom niet altijd makkelijk. Een pak op maat is natuurlijk de ideale oplossing, maar dat kost helaas veel geld. Gelukkig is mijn moeder heel bedreven met naald en draad en zij heeft dan ook een kostuum voor me gemaakt in bruine tweed met een visgraatmotief. Het past perfect en is helemaal mijn stijl.

Welk restaurant doet je watertanden?

Op restaurant gaan, doe ik eigenlijk niet vaak – ik kook vooral zelf. Je kan mij wel regelmatig in bars vinden om te dansen. Elke tweede zaterdag van de maand kan je bijvoorbeeld in het café van Muntpunt terecht voor een lindyhopavond.

Op welke plek kom je helemaal tot rust?

In het bos in Holsbeek. De stilte daar vormt een leuke afwisseling met de drukte in Brussel. In een stad is er altijd wel iets te doen en dat is leuk, maar soms is het moeilijk om er tot rust te komen.

Naar welke vakantiebestemming keer je steeds terug?

Ik ga niet zo vaak op vakantie in het buitenland, maar met de zee kan je mij altijd wel een plezier doen. De kust in België is lekker dichtbij en niet te duur, maar als ik echt zou mogen kiezen, zou ik naar de Middellandse Zee gaan.

Welk boek of film zou je aanraden op een regenachtige zondagnamiddag?

Alle drie de ‘Sissi’-films vind ik prachtig. Ik heb er niet echt een lange, diepgaande uitleg voor, maar ze zijn gewoon mooi en nemen je even mee naar een ander tijdperk.

Wat moeten mensen zeker bezoeken in Brussel?

Bij ons thuis is het altijd leuk en tijdens de zomer organiseren we de zotste barbecues. Maar dat is natuurlijk niet echt een tip waar iedereen gebruik van kan maken. Zelf ben ik een fervent danser en naast Muntpunt zijn ook Cabaret Mademoiselle en de Bonnefooi echte aanraders om een gezellige avond door te brengen.

Op welke tweedehandsaankoop ben je het meeste trots?

Ik heb ooit zwarte Oxfords gekocht, die waren van een Engels merk en waren precies in mijn maat. Het waren de ideale schoenen om te dansen, maar na een tijdje vielen ze helemaal uit elkaar. Uiteindelijk heb ik bij Mr Adam, een schoenenwinkel aan de Louisalaan, exact dezelfde weten te vinden en dat was echt een geluksmomentje.

Wie geeft je inspiratie?

Albert David Minns was een Amerikaanse danser die uitblonk in lindyhop en jazzdans. Qua dansinspiratie kan hij zeker tellen. Wat betreft muziek draagt Duke Ellington mijn voorkeur weg. Net zoals Minns had ook hij een band met de jazzwereld.