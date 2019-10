Paperclipping is de nieuwste onuitstaanbare datingtrend

Met de populariteit van datingapps gaat ook een oneindige reeks aan datingtrends gepaard. Soft-ghosting, roaching, sneating, tindstagramming… Eerlijk, het klinkt allemaal erg exotisch en het leven is te kort om alle trends te kennen. Maar de nieuwste rage, paperclipping, verdient wel enige uitleg.

Paperclipping verwijst voor de duidelijkheid niet naar het ijzeren hulpstukje om je papieren bij elkaar te houden. De datingtrend werd vernoemd naar Clippy, de paperclip die vroeger te pas en te onpas verscheen en die door Microsoft werd bestempeld als je persoonlijke assistent. Je had er weinig aan en het hele fenomeen was nogal random en laat dat ook met paperclipping het geval zijn.

Clippy

Samantha Rosenberg, een illustratrice uit New York die je misschien wel kent van Instagram, maakte deze zomer een opvallende tekening over het fenomeen. Die was eigenlijk erg accuraat. De illustratie toonde Clippy en die wist je het volgende te vertellen: “Soms duik ik zomaar op. Zoals nu. Kijk, de waarheid gebiedt me om te zeggen dat ik beschadigd, grillig en niet echt geïnteresseerd in je ben. Maar ik wil gewoon niet dat je vergeet dat ik besta!” In normale taal komt het erop neer dat een ex je niet de kans geeft om de breuk te verwerken, omdat hij of zij te pas en te onpas iets van zich laat horen. Zo krijg je elke keer opnieuw een beetje valse hoop en is het erg moeilijk om die persoon achter je te laten. Even nutteloos als Clippy dus.