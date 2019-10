Nieuwe ‘Star Wars’-film breekt al record nog voor hij in zalen speelt

Op de release van ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ is het nog even wachten, maar de fans van de saga doen wel al de kassa rinkelen. Op de eerste dag van de voorverkoop ging in de Verenigde Staten een recordaantal tickets over de toonbank.

Half december staat met rood aangeduid in de agenda’s van fans van de ‘Star Wars’-reeks. Dan komt namelijk ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ uit, de nieuwste film in de saga. Toch doet de prent het nu al uitstekend aan de kassa. Maandag ging de voorverkoop voor de voorstellingen in de Verenigde Staten van start en de film zette daarbij een duizelingwekkend record neer.

Steekt de Avengers naar de kroon

Nog nooit gingen er de eerste dag van de voorverkoop meer tickets over de toonbank. De nieuwe ‘Star Wars’-aflevering deed zelfs 45% beter dan de vorige recordhouder, ‘Avengers: Endgame.’ Die groeide uit tot de meest succesvolle film aller tijden en bracht 2,79 miljard dollar, of 2,5 miljard euro, op. ‘The Rise of Skywalker’, met zijn 2,5 uur meteen ook de langste prent in de reeks, doet dus nu al zijn best om ook dat record te breken.