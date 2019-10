Nederlandse hoteluitbater dient slechte recensenten van antwoord: “Valse feeks”

Anno 2019 kunnen gasten door hun online reviews een hotel of restaurant maken of breken. Een hoteleigenares uit het Nederlandse Amersfoort pikt het niet langer en dient de kritische gasten van repliek. Zo heeft ze mensen in een recensie op hun recensies mensen als onder ‘valse feeks’ en ‘gierige krent’ omschreven.

“Als er een lijst voor zuurpruimen bestond, dan stond u op nummer 1”, schrijft JenniekvB als reactie op een slechte recensie. “Wij hebben zelden iemand gezien die zo onfatsoenlijk binnenkwam”, staat er bij een andere review. En: “Wat een ongelooflijk stel ondankbare zuurpruimen.”

Queens City Vintage Hotel

De reacties werden verzameld op de website The Best Social Media en blijken afkomstig van Paula Bouwer, eigenares van het kleine Queens City Vintage Hotel in Amersfoort. “Ja, die reacties zijn van mij”, geeft ze toe. “Alles kan maar op het internet, mensen mogen van alles zeggen. Terwijl ze vaak zelf de fout in gaan en dan laten ze bij ons een slechte recensie achter. Ik bijt van mij af omdat ik het niet langer pik.”

Chantage

“Het is niet mijn bedoeling om mensen de grond in te boren,” vervolgt ze. “Ik wil aankaarten dat hier iets mee gedaan wordt. De recensies bij Google en Booking.com, dat is soms bijna chanteren. Dat hoor ik ook om mij heen, dat klanten zeggen dat ze dingen willen omdat ze anders een slechte review schrijven. Omdat ze bijvoorbeeld geen gratis ontbijt krijgen.’’

Ze vindt het systeem niet eerlijk en noemt als voorbeeld hoe een gast bij haar een kamer sloopte en vervolgens ook nog een negatieve recensie achterliet. “Ik neem dat Booking.com kwalijk. Ik kan aantonen dat die gast zich misdroeg en dan verwijderen ze toch die recensie niet. Omdat ze zeggen dat het de mening van de klant is.”