Man ziet zijn ‘dode’ vrouw ademen vlak voor haar crematie

Een grootmoeder die dood gewaand werd, heeft tekenen van leven gegeven vlak voordat de crematie zou plaatsvinden. Het was haar man die net op tijd opmerkte dat ze nog leeft.

De Thaise vrouw, Phinij Sopajorn (70), kampte met een vergrote schildklier en stopte afgelopen zondag met ademen in het ziekenhuis. Haar familie baarde het lichaam gedurende drie dagen op in een doodskist in een tempel.

Bewegende oogleden

Haar man, Thawin Sopajorn (73), bereidde haar voor op de begrafenis door haar gezicht te wassen, een typisch ritueel bij een boeddhistische uitvaart. Vlak voordat ze gecremeerd werd, zag hij haar ademen en bewogen haar oogleden. De man riep om hulp en de vrouw kon worden gereanimeerd. Haar familie ontfermt zich nu over haar.

Geen rigor mortis

De man vond het al vreemd dat haar lichaam niet verstijfde na haar ‘overlijden’. “Toen ze stopte met ademen, legden we haar in een doodskist, maar het viel me op dat ze niet stijf werd. Ik waste haar en haar lichaam bewoog. Vlak voor de begrafenis mocht ik haar als laatste aanraken. Ik wenste haar een gelukkig volgend leven en op dat moment ademde ze en bewogen haar ogen. Ik ben zo blij dat ik het opmerkte. Ik gaf haar meteen een dikke knuffel”, vertelde hij aan Newsflare.

Niet genezen

Hoewel ze nog leeft, is de toestand van de vrouw nog steeds kritiek. “Ze is er erg aan toe en ik denk niet dat ze ooit zal genezen. Maar ze leeft nog en het was dus niet haar tijd om te sterven. Als ze gecremeerd werd terwijl ze eigenlijk nog leefde, zou dat enorm erg geweest zijn. We zullen voor haar blijven zorgen tot ze sterft”, klonk het.