Jager gedood door hert dat hij even voordien neergeschoten had

Een Amerikaanse jager is overleden nadat hij aangevallen werd door een hert dat hij neergeschoten had.

Thomas Alexander was dinsdag op jacht in Yellville (Arkansas). De 66-jarige jager spotte een hert en schoot het neer. Hij liep ernaartoe om te kijken of het dood was, maar dat was niet het geval. Het hert stond plots recht en doorboorde de man met zijn gewei. Thomas kon nog bellen naar zijn familie, die op hun beurt de hulpdiensten verwittigden. Hij overleed even later in het ziekenhuis.

Half uur wachten

Een woordvoerder van de ‘Arkansas Game and Fish Commission’, Keith Stephens, betreurt het ongeluk. Hij waarschuwt dat je beter een tijdje wacht voor je een neergeschoten dier benadert. “In twintig jaar tijd is dit een van de vreemdste dingen die ik ooit meegemaakt heb. Ik weet niet hoe lang Thomas het hert liet liggen alvorens ernaartoe te gaan, maar het was duidelijk nog niet dood toen hij dichterbij kwam. Je wacht best dertig minuten voordat je een geschoten dier benadert. Hou in die tijd ook in het oog of het dier al dan niet nog ademt”, vertelt hij aan KY3 News.

Het is onduidelijk of het neergeschoten hert zijn verwondingen overleefd heeft.