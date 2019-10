Deliveroo levert snoep aan huis voor Halloween

Mensen die geen snoep in huis hebben en vrezen dat ze dit weekend door Halloween zeurende kinderen aan de deur zullen krijgen, kunnen een beroep doen op Deliveroo. De koeriers van de maaltijdbezorgdienst leveren nog tot en met 31 oktober snoepjes aan huis.

Officieel is het pas komende donderdag Halloween, maar de kans is groot dat hongerige kinderen al van dit weekend gebruik zullen maken om de huizen in hun buurt af te schuimen op zoek naar snoep. Als je nog geen zoetigheden hebt liggen, kan je dus maar best snel naar de winkel gaan. Of je kan een beroep doen op de koeriers van Deliveroo. Die komen nog tot en met 31 oktober snoep aan huis leveren.

De ‘Halloween Emergency Candy Shop’ zal beschikbaar zijn in Luik, Antwerpen, Leuven en Brussel. Het aanbod zal onder meer bestaan uit zwarte muizen, zure draculatanden, wormen en kikkers. Niets is verplicht natuurlijk, maar als je geen snoep kan aanbieden bestaat de kans dat er een ei tegen je voordeur vliegt.