Halloween is een niet te missen afspraak geworden voor pretparken. Elk jaar steken ze hun attracties in een griezelig jasje. Van Disneyland Paris tot Europa-Park, dit is wat ze voor jou in petto hebben om je koude rillingen te bezorgen…

1. Disneyland Paris Tot 3 november Het Halloween-seizoen is volop bezig bij Mickey en zijn vrienden. De Disney-schurken nemen het park over en verwelkomen een nieuw lid: Ursula, de vijand van de kleine zeemeermin. Terwijl alle Disney-sterren hun Halloween-kostuums aantrekken, kunnen bezoekers ook een nieuwe versie van de attractie Phantom Manor ontdekken. Op 26 en 31 oktober kan je Disneyland Paris tot 2 uur 's nachts beleven, op het ritme van de dj-sets van Mike Williams en Ofenbach. Sommige attracties, waaronder Big Thunder Mountain, blijven dan ook open tot in de vroege uurtjes. Foto Disneyland Paris