Amerikaanse jongeman steelt wc-bril uit café

De Amerikaanse politie heeft vorige week een tiener bij de kraag gevat die met een wc-bril uit een café was gaan lopen. De 20-jarige Nolan Nagle was met een vals rijbewijs de bar binnen geraakt, had daar iets te veel gedronken en wilde een souvenir van zijn avond hebben.

Vorige week zaterdag werd er in de Amerikaanse stad Iowa City ‘homecoming’ gevierd. Daarbij verzamelden studenten en alumni van de plaatselijke universiteit om de instelling te vieren. Nolan Nagle, een 20-jarige Amerikaan, ging iets te hard op in de festiviteiten en belandde in de handen van de politie. De agenten merkte hem in het holst van de nacht dronken op in een winkelcentrum met de bovenste helft van een wc-bril van een lokaal café onder zijn jas verstopt.

Wc-bril thuis aan de muur hangen

De man is nog te jong om te mogen drinken in de Verenigde Staten, maar had op een vals rijbewijs op zak en was zo de bar binnen geraakt. Omdat hij zich goed had geamuseerd, wilde hij de wc-bril mee naar huis nemen en naar eigen zeggen aan zijn muur hangen, meldt USA Today. Maar een dronken man die om half 2 door een winkelcentrum waggelt met een groot voorwerp onder zijn jas trekt natuurlijk de aandacht van de politie.

De agenten namen Nagle mee naar de Johnson County Jail en lieten hem iets later weer vrij. Hij wordt aangeklaagd voor openbare dronkenschap, zwerfvuil achterlaten, diefstal en het in het bezit zijn van valse identificatiedocumenten.