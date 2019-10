108-jarige vrouw verklapt haar geheim om lang te leven

Een Britse vrouw is onlangs maar liefst 108 jaar geworden. Dat werd uitbundig gevierd, en ze gaf meteen ook prijs wat haar grote geheim is…

Dorothy Flowers mocht op 22 oktober 108 kaarsjes uitblazen. De Engelse vrouw kreeg maar liefst 654 verjaardagskaartjes in het verzorgingshuis in Harrogate, North Yorkshire. “Ze mag dan niet meer kunnen spreken, die lach op haar gezicht sprak boekdelen. Het was een prachtige verrassing en door al die kaartjes voelde ze zich heel geliefd”, vertelt haar nicht Judith Barrett aan Metro UK.

Geheim

De kranige vrouw is een pak ouder dan de gemiddelde levensverwachting van 83,7 jaar voor vrouwen. Daar heeft ze naar eigen zeggen een goede reden voor. “Haar grote geheim om lang te leven is champagne. Dat is het enige wat ze altijd volledig opdrinkt. Er is dan ook heel wat champagne gevloeid op haar verjaardag”, aldus manager Helene Ballinger.

Dorothy houdt er tevens van om voortdurend mensen rondom haar te hebben. “Ze zit de hele dag bij ons aan de receptie. Ze heeft daar zelfs een eigen schuif waarin we chocolade bewaren”, klinkt het.

Geen kinderen

De 108-jarige vrouw werd geboren in 1911. Ze verliet de school op 14-jarige leeftijd om als accountant te gaan werken. Ze trouwde vlak voor de Tweede Wereldoorlog, tot haar echtgenoot Leonard in 1981 overleed. Ze heeft geen kinderen.