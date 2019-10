Zeshonderdtal betogers stapt mee in 23ste klimaatmars Youth for Climate

De 23ste klimaatmars van Youth for Climate heeft een zeshonderdtal klimaatbetogers op de been gebracht. Dat meldt de Brusselse politie. De klimaatspijbelaars blijven misnoegd over het matige initiatief van de politici. Het was een zware domper voor de klimaatspijbelaars toen Vlaams ministers Jan Jambon (N-VA) aankondigde dat de doelstelling van zijn regering is om tegen 2050 slechts 80 procent minder emissies uit te stoten en niet voor een koolstofneutraal Vlaanderen gaat. De klimaatjongeren voelen dat hun acties, die al bijna een jaar duren, zo in dovemansoren vallen.

“De planeet is te heet, de regering doet geen reet”, “What do we want? Climate justice! When do we want it? Yesterday!” en natuurlijk “on est plus chaud que le climat”, weerklinken opnieuw luid. Tijdens deze 23ste klimaatmars lopen de Grootouders voor het Klimaat samen met de jongeren aan de kop van de stoet om aan te tonen dat de klimaatopwarming iedereen aangaat.

In de mars stappen ook leden van Extinction Rebellion, Workers for Climate, Teachers for Climate en de politieke partijen PVDA en Groen mee.

bron: Belga