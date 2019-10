Van den Bergh meteen uitgeschakeld

Dimitri Van den Bergh (PDC-29) werd vandaag in het Duitse Göttingen meteen uitgeschakeld in de eerste ronde (1/16 finales) van het European Championship darts (500.000 pond). De 24-jarige Antwerpenaar verloor met 6-3 van de Engelsman Dave Chisnall (PDC-11). In een matige vertoning kon de tweevoudige wereldkampioen bij de jeugd tot 3-3 gelijke tred houden. Chisnall noteerde een gemiddelde van 98,36 per drie darts, Van den Bergh deed niet beter dan 85,07. Ook bij het uitwerpen was Chisnall met 33,33 procent beter dan Van den Bergh, die uitkwam op een checkout percentage van 20 procent. Van den Bergh was de enige Belgische deelnemer in Göttingen.

bron: Belga