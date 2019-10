Syrische Koerden verwijten Turkije schending van staakt-het-vuren

Syrische Koerden hebben Turkije en zijn bondgenoten verweten het broze staakt-het-vuren in het noorden van Syrië te hebben verbroken op drie plaatsen in de buurt van de stad al-Hassaka. Dat heeft een woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), Moestafa Bali, vandaag via Twitter gezegd.

Ook het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten spreekt van inbreuken op de wapenstilstand. Turkije heeft nog niet gereageerd. De commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten, Mazloem Abdi, had dinsdag aan de Amerikaanse vicepresident Mike Pence gezegd dat alle Koerdische troepen zich hebben teruggetrokken uit de Syrische grenszone met Turkije. De Turken hadden daarop laten weten dat een hervatting van het offensief tegen de Koerdische troepen in Noord-Syrië niet nodig zou zijn. “Het is in dit stadium niet nodig om een nieuwe operatie uit te voeren”, zei het Turkse ministerie van Defensie dinsdagavond in een verklaring, eraan toevoegend dat de Koerdische terugtrekking door de VS was bevestigd. Maar volgens de Koerden is er dus toch nog gevochten. Intussen heeft Rusland gevraagd dat de Verenigde Staten zijn resterende troepen in Syrië terugtrekt.

bron: Belga