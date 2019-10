Proefproject met gratis vouchers voor toltunnel om drukte op Antwerpse ring te verlichten

Het Vlaams Verkeerscentrum test de komende maanden een ‘slimme tunnel service’ op de ring rond Antwerpen uit. Een digitaal systeem met gratis vouchers voor de toltunnel Liefkenshoek moet de grote drukte in de Kennedytunnel verlichten. De Kennedytunnel is met gemiddeld 160.000 voertuigen per dag de drukste tunnel van Vlaanderen. Op werkdagen staat daar in de richting van Nederland gedurende meer dan 11 uur file. De Liefkenshoektunnel, een toltunnel, is vaak minder druk. Hij verwerkt dagelijks gemiddeld 40.000 voertuigen.

Om het verkeer beter te spreiden, test het Vlaams Verkeerscentrum in samenwerking met private partners BMW, Be-Mobile en MAPtm een slim verkeersstroomsysteem uit. Tijdens het proefproject zullen weggebruikers die de Kennedytunnel op hun weg hebben liggen, bij grote verkeersdrukte een alternatieve route via de Liefkenshoektunnel voorgesteld krijgen. Dat gebeurt via het GPS-systeem van BMW, maar kan ook via de mobiele apps van Be-Mobile en Flitsmeister. Als de weggebruiker de omleiding aanvaardt, krijgt hij een digitale voucher om gratis door de Liefkenshoektunnel te rijden.

Om te bepalen wanneer het vouchersysteem in werking treedt, wordt gekeken naar onder andere de verkeersdrukte in de Kennedytunnel en de restcapaciteit in de Liefkenshoektunnel. Het Nederlandse bedrijf MAPtm monitort de drukte en activeert het systeem bij grote drukte. Het project staat los van de tolvrij maatregel die het Verkeerscentrum inschakelt bij grote hinder op de ring, na bijvoorbeeld een ongeval.

Het Vlaams Verkeerscentrum zoekt nog weggebruikers die het systeem willen uittesten. De proefperiode loopt nog tot volgende zomer, dan zal bekeken worden of het systeem effectief in gebruik kan genomen worden. Het proefproject is onderdeel van het Europese SOCRATES 2.0. Ook in Amsterdam, Kopenhagen en München lopen tests rond slimme mobiliteit. De tests in Antwerpen worden gefinancierd door Europa en de Vlaamse overheid.

bron: Belga