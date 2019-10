OS 2020 – Red Lions winnen oefenwedstrijd tegen Argentinië

In een vriendschappelijke hockeyinterland hebben de Red Lions woensdag in Brasschaat met 4-3 gewonnen van olympisch kampioen Argentinië, de nummer vier van de wereld. België, tweede op de wereldranglijst, werd in 2016 in Rio de Janeiro met 4-2 van olympisch goud gehouden door Argentinië. Sinsdien werden de Lions wel wereldkampioen en kroonden ze zich ook tot Europees kampioen, waarmee ze zich van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar verzekerden. Argentinië mag als Amerikaans kampioen eveneens naar Tokio.

Woensdag stond België, dat zonder sterkhouders Tom Boon, Simon Gougnard, Arthur De Sloover en Manu Stockbroekx aantrad, bij de rust nog 1-2 achter. Pas dertig seconden voor het einde werd alsnog de overwinning uit de brand gesleept. Alexander Hendrickx (26e pc), Gauthier Boccard (31e pc), Antoine Kina en Sébastien Dockier (60e) scoorden.

Bron: Belga