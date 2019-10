Negenhonderd mensen geëvacueerd na hevige bosbranden in wijnstreek Californië

In de Amerikaanse staat Californië woeden sinds woensdag enkele hevige bosbranden. Vooral de wijnstreek Sonoma wordt zwaar getroffen. De autoriteiten zijn bezig met het evacueren van zowat 900 inwoners. De bosbranden, aangewakkerd door de hevige wind, hebben al meer dan 4.000 hectare in de as gelegd. Zowat 900 inwoners van Geyserville, 100 kilometer ten noorden van San Francisco, worden geëvacueerd. Er zijn geen slachtoffers.

Door de branden gaat het lokale elektriciteitsbedrijf de stroom uitschakelen, waardoor 150.000 mensen binnenkort zonder stroom zitten.

In de herfst van 2018 woedden er ook al hevige bosbranden in de regio. Daarbij vielen 86 doden.

bron: Belga