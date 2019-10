MediaNest Cijfers 2019 – Weinig ouders maken zich zorgen over online privacy van jonge kinderen

Veel ouders van kinderen van 0 tot 7 jaar maken zich geen zorgen over de online privacy van hun kinderen. Dat blijkt uit de MediaNest Cijfers van Mediawijs, een onderzoek naar het mediagebruik en de mediawijsheid van 0- tot 7-jarigen. Jonge kinderen delen zelf nog niet veel op het internet, maar ouders moeten zich wel bewust zijn van welke foto’s ze zelf van hun kind delen, klinkt het. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de ondervraagden zich wel eens afvragen of hun kind te veel naar een scherm kijkt.

Veel minder stellen ouders zich vragen over de privacy van hun kind: amper een vijfde maakt zich daar zorgen over. Vooral de vraag of het oké is dat er foto’s van hun kind online staan, maalt door het hoofd van ouders (24 procent), terwijl 18 procent wil weten welke gegevens van kinderen er online te vinden zijn, hoe ze die kunnen beschermen en wat voor info bedrijven allemaal verzamelen over hun kinderen. Amper 4 procent piekert over de gegevens die hun kind zelf deelt.

“Op die jonge leeftijd zijn kinderen zelf niet actief op sociale media, maar de ouders en grootouders moeten zich wel goed bewust zijn wat zij van hun kinderen delen”, zegt Davy Nys van de UC Leuven-Limburg. Kenneth Schenning van Linc vzw, die inzet op leesbevordering en mensen vertrouwd maken met de digitale wereld, benadrukt ook dat er een groot verschil is tussen ouders. “Er zijn wel ouders die met privacy bezig zijn, en zij zijn er ook heel intensief mee bezig”, zegt hij. Toch benadrukken beide experts dat privacy in het algemeen onderbelicht is, ook als het gaat om het schermgebruik van kleine kinderen.

Meer dan driekwart (77 procent) van de ouders kiest er bovendien voor om de zoekgeschiedenis van hun jonge kinderen niet te checken, mede omdat ze de privacy van hun kind niet willen schenden. Wel kiest 79 procent bewust voor apps of websites met kindvriendelijke inhoud, zoekt 60 procent samen met hun kind naar geschikte apps en bepaalt 58 procent de leeftijdsgrens wanneer een app dat toelaat.

bron: Belga