Leerlingen ontdekken technische beroepen op doedag

Vandaag/donderdag vindt opnieuw de “doedag” plaats in Vlaanderen. Op 38 locaties krijgen leerlingen de kans om een technisch of praktisch beroep uit te oefenen. Het Beroepenhuis vzw, VDAB en andere organisaties slaan daarvoor de handen in elkaar om zowat 2.700 jongeren van het zesde leerjaar te verwelkomen. Leerlingen kruipen voor doedag in de huid van een hele reeks beroepen uit verschillende sectoren zoals bouw, horeca, ICT, schoonmaak, zorg, transport en logistiek.

Voor het beroep vrachtwagenchauffeur mogen leerlingen bijvoorbeeld eens aan het stuur zitten en een ritje maken, weliswaar met een instructeur ernaast. Wie het beroep metselaar wil uittesten kan een muurtje of brievenbus metselen en als verpleegkundige kunnen de leerlingen eens een injectie geven in een valse arm. Ook lasser, kok, patroontekenaar, schilder en kraanbestuurder horen onder andere bij de opties, afhankelijk van de locatie.

“Door de professionele infrastructuur en de expertise van de lesgevers maken de kinderen op een veilige manier kennis met de beroepen in een omgeving die een afspiegeling is van de realiteit”, aldus de organisatoren.

Omdat niet elke klas kan meedoen, probeert de VDAB de grote interesse voor doedag op te vangen door een digitale doedag te organiseren. In 40 klassen (763 leerlingen) ontdekken de leerlingen zo gedurende één lesuur knelpuntberoepen en hun talenten aan de hand van opdrachten in hun eigen klas.

Voor doedag stellen VDAB, T-Competence, Syntra en verschillende zorgorganisaties de deuren open. De organisatoren willen met doedag de aandacht vestigen op praktische beroepen en technische opleidingen, die veel mogelijkheden zouden bieden op de arbeidsmarkt. Zo willen ze ook de kloof tussen het onderwijs en de arbeidswereld kleiner maken.

