Lammergier maakt na 100 jaar comeback in Duitsland

De lammer- of baardgier maakt na meer dan 100 jaar zijn comeback in de Zuid-Duitse regio Allgaü, aan de grens met Oostenrijk en de Alpen. Dat heeft de Landsbond voor Vogelbescherming (LBV) in Beieren vandaag laten weten. Vrijwilligers zagen drie van dergelijke vogels aan de Duits-Oostenrijkse grens, wat erop wijst dat ze met succes broeden in de vallei van het Lechtal in de Oostenrijkse deelstaat Tirol. De lammergier, met een spanwijdte van ongeveer 2,5 meter, witte kop en lange staart, kwam meer dan 100 jaar niet voor in Duitsland. Ze waren het doelwit van boeren omdat de vogels het gemunt hadden op hun lammeren. Volgens de legende gingen de gieren ook met kinderen aan de haal. De eerste lammergieren werden in de Alpen herwilderd in 1986. Intussen zouden ze in 57 gebieden opnieuw een stek gevonden hebben. Naar verwachting zullen de vogels opduiken in nog meer gebieden in de oostelijke Alpen. Er zijn nog populaties in de Kaukasus, India, Tibet en in Afrika. De havikachtige soort krijgt op internationale lijsten het etiket “bijna bedreigd” mee. De lammergier voedt zich bijna uitsluitend met botten van kadavers. Grotere botten neemt hij mee in de lucht om ze op rotsen kapot te laten vallen.

bron: Belga