Forum van Joodse Organisaties voelt zich misleid door Unia

Het Forum van Joodse Organisaties (FJO) voelt zich misleid door het interfederaal gelijkekansencentrum Unia. Dat zegt de woordvoerder van het Forum, Hans Knoop. “Wij verwerpen de conclusies van Unia over het carnaval van Aalst. En wij vinden het zeer onfatsoenlijk dat Unia unilateraal heeft gecommuniceerd over zijn rapport over het Aalsterse carnaval.” Unia concludeert in haar rapport over de omstreden carnavalwagen met antisemitische stereotypen die in maart meereed in het Aalsterse carnaval dat die “niet bewust heeft aangezet tot haat, discriminatie of geweld tegenover joden. Ook werden er niet opzettelijk racistische denkbeelden verspreid en is er van moedwillig individueel beledigen geen sprake. Daarnaast is het duidelijk dat de carnavalisten de negationismewet niet hebben overtreden. De praalwagen refereerde ook niet naar het nazisme of de Holocaust.”

Het Forum van Joodse Organisatie reageert bij monde van Hans Knoop furieus op de conclusies van het rapport. “Unia heeft op geen enkel moment oog of empathie gehad voor de grieven van de Joodse gemeenschap”, zegt Hans Knoop. “Hier is een grote kans gemist om een ethisch en inhoudelijk oordeel te vellen. In plaats daarvan begraven ze zich in een juridische argumentatie.”

Knoop zegt dat het FJO zal blijven ijveren bij Unesco om het carnaval van Aalst te schrappen van zijn Werelderfgoedlijst. Ook bij de Europese Commissie zal het antisemitisme van de Aalsterse carnavalisten verder worden aangeklaagd. “De strijd tegen het (heroplevend) antisemitisme is een kernpunt van de Europese Unie”, aldus Knoop. “Wij zullen ons hoe dan ook niet neerleggen bij de conclusies van het rapport van Unia”, zegt Knoop.

De woordvoerder van het FJO vindt het ook “erg onfatsoenlijk” dat Unia unilateraal over zijn rapport heeft gecommuniceerd. “Gisteren zijn twee vertegenwoordigers van FJO uitgenodigd om deel te nemen aan een gesprek bij Unia. Welnu, zelfs voor dat gesprek kon plaatsvinden had Unia al eenzijdig uitgepakt met zijn conclusies. Dat vinden we een onacceptabele poging tot misleiding. Als we geweten hadden dat het rapport al klaar lag voor dat gesprek, waren we er helemaal niet naartoe gegaan”, besluit Knoop.

bron: Belga