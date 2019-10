Europa League – Wolfsburg-coach is ontgoocheld over puntendeling

Wolfsburg-coach Oliver Glasner zag hoe Yaremchuk zijn team donderdagavond in de blessuretijd twee punten ontnam in de Ghelamco Arena. AA Gent hield de coleider in de Bundesliga op 2-2 op de derde speeldag in Europa League-groep I. “Meteen na het affluiten overheerst toch de ontgoocheling”, stelde de Oostenrijker. De Wolven zaten al snel op rozen, na 25 minuten keek AA Gent tegen een 0-2 achterstand aan. Toch wisten de Buffalo’s het tij nog te keren. “We moeten toegeven dat we in het laatste halfuur moeite hadden om eruit te komen, een Gents doelpunt hing toen in de lucht”, aldus Glasner. “AA Gent won zijn voorbije elf thuiswedstrijden. Je zag ook dat er heel wat sfeer was in het stadion, dat maakte het er niet makkelijker op voor ons.”

“Ik ben heel tevreden over de eerste 35 minuten, er was druk naar voren en we speelden compact”, vervolgde Glasner. “Daarna waren we wat nonchalanter. AA Gent putte zelfvertrouwen uit zijn eerste doelpunt. Er waren zeker kansen voor ons om het af te maken. Ik ben ontgoocheld dat we niet gewonnen hebben, een zege was zeker mogelijk geweest.”

In de andere wedstrijd in de poule speelden Saint-Etienne en Oleksandriya eveneens gelijk: 1-1. In de stand tellen AA Gent en Wolfsburg vijf punten. Saint-Etienne en Oleksandriya volgen met twee punten. “Alle teams hebben na deze speeldag een punt meer. In deze groep liggen alle ploegen dicht bij elkaar. Nu moeten we binnen twee weken de thuismatch tegen Gent winnen, voor onze supporters.”

bron: Belga