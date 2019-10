Europa League – België-Duitsland in Europa League

AA Gent en Standard krijgen vandaag allebei een Duitse tegenstander voorgeschoteld op de derde speeldag in de Europa League. De Buffalo’s ontvangen om 18u55 Wolfsburg in groep I, in groep F stappen de Rouches om 21u00 in Frankfurt het veld op. Met vier punten deelt AA Gent de leiding met Wolfsburg in zijn groep. Het Franse Saint-Etienne en het Oekraïnse Oleksandriya moeten het met één punt stellen. Ook Standard en Frankfurt staan gelijk. Met drie punten achtervolgen ze het ongeslagen Arsenal. Het Portugese Vitoria kon nog geen punt sprokkelen. In de Bundesliga zijn Wolfsburg en Eintracht Frankfurt respectievelijk tweede en achtste. Standard en Gent bezetten in de eigen competitie de tweede en derde stek.

AA Gent coach Jess Thorup gelooft alvast in de kansen van zijn team tegen Wolfsburg, dat niet op zijn geblesseerde doelman Koen Casteels kan rekenen. Gent bouwde een stevige thuisreputatie op. “Als je elf keer op een rij wint, krijg je het zelfvertrouwen en het geloof dat het mogelijk is om zelfs de beste teams van Europa te verslaan. Het is nu onze kans om te tonen dat we Wolfsburg kunnen verslaan”, onderstreepte de Deen.

Toch wordt dat niet vanzelfsprekend. “Ik heb gelezen dat ze bijna twintig wedstrijden niet verloren hebben. Ze vergelijken zich met Juventus. Dit is duidelijk een topteam. Maar we hebben vertrouwen in onze manier van spelen.”

Gent en Wolfsburg zijn oude bekenden. In 2016 hielden die Wölfe de Buffalo’s uit de kwartfinales van de Champions League. In Gent werd het 2-3, na onder meer een goal van Sven Kums, die er ook nu weer bij is. Wolfsburg won de terugmatch met 1-0 en sneuvelde daarna in de kwartfinales tegen Real Madrid.

Trainer Michel Preud’homme beseft dat Standard voor een zware opdracht staat. “Ik schat Frankfurt even hoog in als Arsenal. Op papier zijn zij zeker favoriet. Ik hoop dat we onszelf naar een hoger niveau kunnen tillen. We moeten meer fysieke weerbaarheid tonden dan tegen Arsenal (4-0 nederlaag in Londen), in de organisatie blijven, zelfs als we het moeilijk hebben.”

“We beginnen elke wedstrijd met dezelfde vastberadenheid om die te winnen”, klinkt het bij middenvelder Nicolas Gavory. “Dat we als outsider het terrein op komen, verandert voor ons niet veel. Het is een mooie gelegenheid om te stunten.”

.

bron: Belga