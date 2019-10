Champions League – Sander Berge is onder de indruk: “Zonder twijfel beste team waar ik ooit tegen speelde”

Sander Berge was na een wedstrijd hollen achter het Liverpool-middenveld bekaf. De Noor speelde een verdienstelijke wedstrijd, maar kon niet vermijden dat zijn Genk een zware 1-4 nederlaag leed. Achteraf was Berge erg onder de indruk van de tegenstander. “Dit was gewoonweg het beste team ter wereld”, liet hij optekenen. “We mogen na deze wedstrijd niet te streng zijn voor onszelf”, opende Berge. “Ik heb nog nooit tegen zo’n goed team gespeeld. Ze waren efficiënt voor doel en wat een goals maken ze. Die twee treffers van Oxlade-Chamberlain waren pareltjes. Die eerste goal valt wel te makkelijk, maar ik vind dat we als team ons best hebben gedaan. We spelen een goede eerste helft, zonder meer. Het enige minpuntje was dat we niet scoorden. Als je met een gelijke stand de kleedkamers in gaat, wordt het een heel andere wedstrijd. Daarin zijn we misschien nog te naïef. Maar deze ervaring nemen we mee. We mogen ons ook helemaal niet door het eindresultaat laten ontmoedigen. Zoals ik al zei: dit was een team van een ander niveau.”

Bron: Belga