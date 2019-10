Champions League – Felice Mazzu wil het positieve onthouden: “Dit duel moeten we meenemen naar de toekomst”

De Genkse T1 Felice Mazzu zat woensdag na de 1-4 nederlaag tegen Liverpool op de derde speeldag van de groepsfase van de Champions League met gemengde gevoelens. “Enerzijds ben ik niet ontevreden over onze wedstrijd, maar anderzijds waren we met momenten opnieuw te lief voor onze tegenstander”, blikte hij terug. “De wedstrijd begint natuurlijk vreselijk”, opende Mazzu. “Het is al de tweede keer deze campagne dat we heel vroeg een tegentreffer slikken. Het gebeurde in Salzburg en nu opnieuw. Tegen een ploeg als Liverpool, een ploeg van een uitzonderlijk hoog niveau, moet je meteen bij de les zijn. Nadien spelen we een goede eerste helft, vind ik. We creëren meer kansen dan Liverpool, en scoren zelfs, maar het doelpunt wordt opnieuw afgekeurd voor buitenspel. Het zit ons momenteel op dat vlak niet mee, maar we deden goed mee. Ik ben zeker niet ontevreden. Deze wedstrijd nemen we mee naar de toekomst.”

Een minpuntje voor Mazzu was toch opnieuw het karakter in zijn team. “We blijven met momenten iets te beleefd voor onze tegenstander. We tonen soms te veel respect. Positieve agressiviteit hoort bij het voetbal. Dat is een aspect waar we zeker nog beter in kunnen. Maar mijn gevoel is uiteindelijk goed. We moeten hier op verderbouwen en nog meer geloven in onszelf. Deze groep heeft meer capaciteiten dan ze zelf soms denkt.”

Door de 2-3 nederlaag van Salzburg tegen Napoli blijft Genk in de running voor de derde plaats. Dat vond ook Mazzu. “Volgens mij blijft alles mogelijk voor die derde plaats. Wij hebben één punt, Salzburg heeft er drie. Wij blijven voluit gaan voor die Europese overwintering.”

Bron: Belga