Champions League – Dries Mertens doet met 116e doelpunt voor Napels beter dan Maradona

Dries Mertens heeft zich woensdag voorbij voetbalicoon Diego Maradona gehesen op de topschutterslijst aller tijden bij Napels. In de Champions League-wedstrijd op verplaatsing bij Salzburg (2-3) scoorde de Rode Duivel in de 17e minuut zijn 115e goal voor de Italiaanse vicekampioen, in de 64e minuut deed hij er zijn 116e bovenop. Maradona scoorde zijn 115 doelpunten voor Napels van 1984 tot 1991. Hij scoorde er 81 in de competitie, 29 in de beker en 5 in Europa. De 32-jarige Mertens, sinds 2013 bij Napels aan de slag, vond 88 keer zijn weg naar het doel in de Serie A, 5 keer in de Coppa Italia en 23 keer in een Europese beker.

Nog één speler gaat Mertens en Maradona voor op de topschutterslijst van Napels. De Slovaak Marek Hamsik scoorde er van 2007 tot 2019 121 goals (100 competitie, 5 beker, 16 Europees). Het record van Maradona verbrak Hamsik in december 2017, op assist van Mertens.

Bron: Belga