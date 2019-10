Wat kan de burger zelf voor het klimaat doen?

Het klimaat, tegenwoordig een verhit onderwerp van discussie. Voor- en tegenstanders grijpen alles aan om hun mening te verkondigen en de laatste maanden worden er steeds meer demonstraties en actiedagen gehouden betreffende dit onderwerp. Niet alleen volwassenen staan op voor het klimaat maar vooral de jongeren maken zich zorgen over de toekomst door eventuele klimaatverandering.

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering

Wetenschappers zeggen dat de opwarming van de aarde schade aan de ecosystemen aanbrengt. Gletsjers en poolijs smelten, de zeespiegel stijgt, koraalriffen verbleken, droogte, overstromingen en andere natuurrampen komen steeds vaker voor. Door onze oerbossen te vernietigen pompen we steeds meer CO2 de atmosfeer in en wordt de aarde onleefbaar.

Wat kun je als gewone burger doen?

Iedereen kent inmiddels de jonge Zweedse Greta Thunberg die op 15-jarige leeftijd maandenlang voor de deur van het Zweedse parlement de aandacht vroeg voor de problematiek van de klimaatverandering. Haar bekendheid werd nog groter na haar toespraak op de klimaattop in New York in september 2019. Veel van haar bezwaren zijn gericht op de grote bedrijven en overheden, maar natuurlijk gelden deze bezwaren eigenlijk voor iedereen als je een steentje bij wilt dragen aan een beter klimaat. Je kunt als burger zelf al wat stappen ondernemen om duurzamer te leven.

We geven een paar tips:

Minder of geen vlees eten. De aanbieders van energie vergelijken , gebruik je al echte groene energie? Douche minder lang. Pak meer de fiets in plaats van de auto. Met de trein op vakantie in plaats van met het vliegtuig. Moet je toch vliegen, compenseer dan je uitstoot met herbebossing. Koop grootverpakkingen. Koop weinig tot geen plastic producten. Zorg voor minder afval. Kies liever fossiele brandstof dan olie. Zorg voor een gasvrije woning.

Verbeter het klimaat en begin bij jezelf

Zo zijn er verschillende dingen die je als burger zelf kunt doen om het klimaat te beschermen. Natuurlijk kunnen we alleen naar de grote bedrijven wijzen, maar ‘verbeter de wereld en begin bij jezelf’ telt nog steeds. Als het klimaat inderdaad beïnvloed wordt door onze levensstijl dan mogen we daar best onze verantwoordelijkheid voor dragen voor de generatie die ons opvolgt. Zelfs als ons handelen geen directe invloed heeft op ons klimaat zijn sommige tips ook voor onszelf beter.

Alle kleine beetjes helpen

Denk niet dat jouw bijdrage aan een beter klimaat niet waardevol is. Iemand die bijvoorbeeld vijf dagen in de week met de auto van Amsterdam naar Utrecht rijdt en dit voortaan per trein gaat doen, bespaart al zo’n 5000 kilo CO2 per jaar. Zelfs maximaal vijf minuten douchen in plaats van negen minuten bespaart al ongeveer 110 kilo CO2. Ook de kleinste maatregelen zijn waardevol, zoals afval scheiden, de verwarming een standje lager of zonnepanelen op het dak. Als we allemaal iets doen, inclusief de bedrijven en de overheid dan hoeven we elkaar in ieder geval niets te verwijten.