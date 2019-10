Verplichte onbereikbaarheid zorgt voor stress

Je smartphone van tijd tot tijd aan de kant leggen kan wonderen doen voor je gemoedstoestand. Je bent even verlost van de stress die onze digitale tijd met zich meebrengt. Maar uit een nieuw Brits onderzoek blijkt nu dat ook verplicht onbereikbaar zijn voor stress kan zorgen.

Je bent de hele dag aan het bellen, sms’en en mailen. Gelukkig duurt die werkdag niet eindeloos en kan je ’s avonds ook even onbereikbaar zijn. Morgen weer een dag. We zijn in onze vrije tijd vaak bewust onbereikbaar omdat we ervan uitgaan dat dat voor rust zorgt, maar helaas.

In Nederland wordt momenteel gewerkt aan een wetsvoorstel waarin het recht op onbereikbaarheid wordt opgenomen. Buiten de werktijd mogen mails, sms’en en telefoontjes onbeantwoord blijven, hoe dringend ook.

Persoonlijk

Een Brits onderzoek trekt de voordelen van die onbereikbaarheid echter in twijfel. Volgens de wetenschappers kan het voortdurende bereikbaar zijn inderdaad stress opleveren en voor een hogere werkdruk zorgen. Dat kan in het slechtste geval zelfs leiden tot een burnout. Maar dat geldt niet voor iedereen.

Volgens de onderzoekers hebben we nood aan een stressaanpak op maat. Mensen zijn nu eenmaal niet allemaal hetzelfde. “Om werknemers het gevoel te geven dat ze adequaat met hun werkdruk kunnen omgaan, moeten zij zelf kunnen bepalen hoe ze hun mails behandelen”, zegt hoofdonderzoekster Emma Russel tegen de BBC. “Op een manier die past bij hun persoonlijkheid en ambitie.”