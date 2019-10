Songfestivalkandidaat Loïc Nottet regisseert zelf kortfilm over Halloween

Dinsdag gaat de nieuwe videoclip van Loïc Nottet in première en het belooft een spektakelstuk te worden. De Songfestivalkandidaat uit 2015 heeft er een 25 minuten durende kortfilm over Halloween van gemaakt. “Verwacht geen zombies, maar eerder iets poëtisch”, aldus de zanger.

Fans van Loïc Nottet tellen in spanning af naar dinsdag. Dan gaat in de Brusselse bioscoop White Cinema de nieuwe videoclip van de Waalse zanger in avant-première. De release van de video gaat gepaard met een groot evenement, want het is ook geen doordeweeks filmpje. Nottet heeft er een volwaardige kortfilm van gemaakt en het is niet de eerste keer dat hij zich aan zo’n project waagt.

Mary Poppins

De nieuwe videoclip van de Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival uit 2015 duurt maar liefst 25 minuten. Het centrale thema is Halloween, maar Nottet heeft voor een andere aanpak gekozen dan de klassieke horror met veel bloed en monsters. “Het wordt geen bloederige bedoening met zombies, maar veeleer iets poëtisch”, laat hij weten aan Het Nieuwsblad. De zanger begaf zich voor de opnames, die een week lang duurde en ’s nachts doorgingen, op bekend terrein. Hij draaide al een muzikale kortfilm over ‘Mary Poppins’.