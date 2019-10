Opkomend model (15) op mysterieuze wijze overleden in park

Een Schots meisje van 15 is dinsdagmorgen dood aangetroffen in King George V Park in Edinburgh na een nachtje uit. Het gaat niet om een verdacht overlijden, maar wat er precies gebeurd is, daar heeft de politie het raden naar.

Sephora Laforge ging maandagavond uit met enkele vrienden in de buurt van het King George V Park in Edinburgh. De volgende ochtend werd ze rond 7.40u levenloos aangetroffen in het park.

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat het om een verdacht overlijden gaat, maar ook voor hen blijft haar dood een mysterie. “We onderzoeken haar overlijden maar op dit moment is haar dood onverklaarbaar”, aldus een woordvoerder van de politie.

Depressief

De opkomende actrice en model met Franse roots gaf eerder aan dat ze zich de laatste tijd depressief voelde. Dat ze er nu plots niet meer is, maakt heel wat los in haar grote vriendenkring, ook op sociale media. “Rust in vrede, engeltje”, “Ik wou dat ik haar kon zeggen dat alles goed komt. We zijn er kapot van. Dit is het slechtste nieuws ooit” en “Ze was knap en grappig. Een engel”, klinkt het.

Het King George V Park in Edinburgh: