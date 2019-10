Kirsten Janssens schrijft leven neer in een autobiografie

Kirsten Janssens is aan een nieuw, heel persoonlijk project begonnen. De vrouw die bekend werd door ‘The Sky is the Limit’ schrijft een autobiografie. Janssens schreef eerder al twee fictieboeken.

Kirsten Janssens gaat haar bewogen leven neerpennen in een autobiografie. Dat heeft ze zelf laten weten op Facebook. Waarover ze het exact zal hebben liet de Vlaams-Brabantse nog niet weten. Ook over de datum van de release van het boek is nog niets bekend. Zeker is wel dat ze voldoende materiaal heeft om een entertainend relaas te vertellen.

Janssens werd bij het grote publiek bekend door haar deelname aan ‘The Sky is the Limit’. Toen was ze nog samen met Jan Kriekels, een excentrieke zakenman die met zijn bedrijf exclusieve radiatoren produceerde. De twee leidden een rock-‘n-roll-leventje, tot de liefde voorbij was en het paar in een moeilijke scheiding verzeilde. In 2006 was Janssens ook de winnaar van het realityprogramma ‘Big Brother’.

Verslaafd aan drugs en SM

Een autobiografie is niet het eerste boek waar Janssens zich aan waagt. Ze schreef ook al twee fictieboeken, ‘Living with the Devil’ en ‘Emma’, waarvan de verhaallijnen opvallend veel weg hebben van haar eigen leven. Zo heeft het hoofdpersonage in ‘Emma’ een relatie met een rijke zakenman die verslaafd is aan drugs en SM, in een villa in Limburg woont, met een opvallende sportwagen rijdt, twee kinderen uit een vorige relatie heeft en vaak naar het buitenland moet voor zaken.