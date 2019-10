Kindsterretje uit E.T. betrapt op dronken rijden

Henry Thomas, ook wel gekend als het kindsterretje Elliott uit ‘E.T. the Extra-Terestrial’ is gearresteerd door de arm der wet omdat hij dronken achter het stuur zat.

De acteur, nu 48, werd door de politie opgemerkt aan een verkeerslicht. Hij bleef met zijn wagen de hele tijd stilstaan terwijl de lichten verschillende keren van kleur veranderden. Daarop besloot de politie dat Thomas een alcoholtest moest uitvoeren. Volgende maand zal hij zich voor de rechter moeten verantwoorden.

Ondanks dat zijn bekendste rol die van Elliot is, speelde Thomas ook nog mee in andere films, waaronder ‘Legends of the Fall’ en ‘Gang of New York’.