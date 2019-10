EINDELIJK! De trailer van het tweede seizoen van ‘The End of the F***ing World’

Het langverwachte tweede seizoen van ‘The End of the F***ing World’ staat voor de deur. Een eerste voorsmaakje werd vandaag gedropt.

Twee jaar geleden verscheen het eerste seizoen van de Britse zwarte komedieserie waarin de pubers Alyssa (Jessica Barden) en James (Alex Lawther) op eigenwijze manier op zoek gaan naar Alyssa’s vader.

De serie werd een gigantische hit en er werd dan ook overenthousiast gereageerd toen bekend raakte dat er een tweede seizoen in de maak was. Dat zal vanaf november te zien zijn op de Britse zender Channel 4, maar tevens op Netflix.

Nieuw personage

Nog even wachten dus, al werd een eerste trailer alvast de wereld in gestuurd. Daarin zien we Alyssa – uiteraard – opnieuw, maar ook een nieuw personage. Bonnie (Naomi Ackie) is een buitenbeentje met een duister verleden. Ze wordt op mysterieuze wijze gelinkt aan Alyssa…