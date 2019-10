Dit voormalige ‘One Direction’-lid brengt binnenkort debuutalbum uit

Louis Tomlinson brengt begin volgend jaar zijn eerste soloplaat uit. De voormalig ‘One Direction’-zanger zijn debuutalbum zal ‘Walls’ heten, zo kondigde hij aan op Twitter.

De 27-jarige Brit kan niet wachten het materiaal met zijn fans te delen. “Ik ben opgelucht dat ik eindelijk hier ben. Bedankt voor jullie geduld”, sprak de zanger zijn fans toe in een video.

Buzzing to finally say that my debut album Walls will be out on 31st January 2020! https://t.co/SjNtpDIKX2 pic.twitter.com/0E0msfg78e — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) October 23, 2019

Het traagste lid

Fans hebben inderdaad even moeten wachten op nieuw werk van hun idool. One Direction bracht in 2015 het laatste album uit, een jaar voordat de boyband uit elkaar ging. Louis is het laatste lid dat in zijn eentje een album uitbrengt. Liam Payne komt in december met zijn debuutplaat. Harry Styles, Niall Horan en Zayn Malik kwamen al eerder met een album.