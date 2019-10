Zuckerberg in de slag met sceptische politici

Facebook-baas Mark Zuckerberg had vandaag in het Amerikaanse Congres de nodige moeite om politici achter zijn plannen voor cryptomunt libra te krijgen. De criticasters vroegen zich met name af of Facebook wel het juiste bedrijf was om een dergelijk project op te zetten, in het licht van de vele privacyvraagstukken die de techreus nog niet allemaal heeft weten op te lossen.

Aan het begin van zijn getuigenis in de speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden vroegen de beleidsmakers niet alleen naar de plannen voor de digitale munt. Te meer vroegen zij zich af of de 35-jarige directeur moet worden vertrouwd met de enorme macht die zijn bedrijf heeft. Wereldwijd zijn er namelijk circa 2,7 miljard gebruikers van Facebook-diensten.

Volgens commissievoorzitter Maxine Waters moet Facebook stoppen met werken aan het libra-project, tot het moment dat het bedrijf een reeks niet-gerelateerde “tekortkomingen” in zijn sociale media-activiteiten aanpakt. Volgens haar moet er een discussie komen over of Facebook al dan niet moet worden opgeknipt.

In het eerste uur van het verhoor, dat mogelijk wel 5 uur kan duren, werden vooral grieven van Washington over Facebook blootgelegd. Er waren verhitte vragen over de weigering van Facebook om politieke advertenties te controleren, beschuldigingen van ongebreidelde kinderuitbuiting op het platform, de overstap van Facebook naar codering en de impact daarvan op het vermogen om criminelen te verbergen en de voorbereidingen van het bedrijf op de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

Zuckerberg beloofde wat zorgen weg te zullen nemen. Hij stipte ook het risico van niet innoveren aan. “Ik weet niet of libra gaat werken, maar ik geloof in het uitproberen van nieuwe dingen”, aldus de Facebookbaas die erkende dat de voorbije jaren voor het bedrijf uitdagend waren.

Zuckerberg is zich bewust van de scepsis waarmee het cryptocurrency-plan wordt geconfronteerd, zeker door de misstappen die Facebook heeft gemaakt. Hij zei dat enkele van de eerste partners van libra het project hebben verlaten, waarschijnlijk vanwege de risico’s en vanwege het intensieve toezicht op de regelgeving.

